華美達酒店疑有環境污染　許樹昌指港感染風險或較內地高

尖沙咀華美達酒店再有檢疫住客確診，與本港首宗變種病毒印度裔患者居住不同樓層，衞生防護中心昨(20日)指酒店房門S形掛鈎或交叉感染。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(21日)在電台節目表示，掛鈎對病毒檢測呈陰性，認為未有好確實證據證明由掛鈎引致交叉感染，故目前只可以推斷感染途徑。他指，由於同一樓層有3個房均出現確診，其中2間房鄰近，加上患者病毒基因相近，因此當局認為是由掛鈎傳播，而他不排除是環境污染，或患者的病毒潛伏期長。

昨日公布本港有2名確診者由內地回港，其中1名兩星期前透過「回港易」返港，並已在內地接種兩劑新冠疫苗，許樹昌認為要進行病毒基因排序，才能確定患者是否在本港受感染，又指即使接種疫苗，保護率仍非百分百，但感染後病情較輕微，死亡及出現併發症機率大大減低。許指出，本港近期有9成個案無病徵，認為較難處理，風險仍可能較內地高，未來展開「來港易」時要視乎有關省市是否有長時間無確診個案，參與人士出發前及抵港亦要作檢測。

被問到現時21天檢疫期應否進一步延長，許指目前在第14天檢疫後再出現確診個案比率約3%至4%，建議加密檢測次數，未必只在第19天才作檢測。他又指高危地區檢疫期維持21天較為穩陣，但再延長有難度，或令外來人士來港卻步。

另外，研究指復必泰疫苗對南非變種病毒的抗體水平大跌90%，但由於本身抗體量高，仍可中和病毒，他強調疫苗仍有一定效用，建議市民先接種第一代疫苗，如果幾個月各地流行變種病毒，可再接種補充劑。