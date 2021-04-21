將軍澳隧道九龍方向轉乘站5.1啟用　30條巴士線駛經

為配合安達臣道石礦場發展計劃，港府早前於將軍澳隧道收費廣場興建巴士轉乘站，並於去年10月率先啟用往將軍澳方向的轉乘站。運輸署今（21日）宣布，新轉乘站往九龍方向的部分，將於下月1日啟用。

運輸署指出，該轉乘站啟用後將有30條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務、以及11條只於繁忙時段服務的巴士路線。乘客乘搭上述路線前往該轉乘站，轉乘其他指定巴士路線，可享有轉乘優惠。

新巴城巴表示，該公司10多條行經將軍澳隧道的巴士路線，下月1日起將加停該轉乘站，並增設八達通轉乘優惠，乘客在限定時間內轉乘指定新巴城巴路線，可享第二程車費優惠高達24港元。

九巴表示，轉乘站啓用後，九巴共有14條由將軍澳開出的路線途經該處，並會新增往市區方向的轉乘優惠，乘客以八達通繳付其中一程的全程車資，便可前往多個地區，車資以較高者為準。另外，乘坐指定路線的乘客，轉乘聯營過海線690及690P前往香港島，或於香港島乘坐690線轉乘指定路線往將軍澳，第二程可享高達9.6港元轉乘優惠。