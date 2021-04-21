荃灣單線行車橋工程拖9年交立會審議　政府被轟效率慢

政府計劃建造一條單線行車橋，以連接荃灣路南行快線到葵涌道，改善該處交通擠塞問題，估計所需費用為4億7,200萬港元。有議員今（21日）在立法會工務小組委員會會議上，怒轟工程由2012年起研究，事隔9年才交上立法會審議，而造價亦隨之增加，質疑局方工作效率慢。

議員何君堯發言時批評當局2012年指將研究項目，首階段顧問報告就耗時4年，至2016年又再次提出作另一個研究，直言項目是「9年大製作」。他質疑為何建一條單線行車線的成本，由最初的2億港元造價，大增至依家造價增至4億多港元，其中予駐工地人員的管理開支佔5500幾萬港元，直言「我哋成10幾萬公務員，調邊個去都得，睇個地盤」。

路政署署長陳派明回應指項目早期由土木工程拓展署作研究，主要考慮項目如何推展、作勘探工作及作環評研究，及後交由路政署接手，並詳細研究工程設計，加上有關路段位置交通繁忙，故導致項目研究需時較長。他又指本來2019年可將項目提交立法會審議，惟當時有其他項目輪候審議，會未能在上一個財政年度取得撥款，今年不敢怠慢作同步招標希望盡快開展工程。至於駐工地人員方面，他補充指是由現有顧問聘請相關員工。有關撥款申請最後獲通過交付財務委員會審議。

會上同時通過將以下工程撥款申請交由財委會審議，包括小蠔灣濾水廠擴展工程、沙田第52區水泉澳鹹水供應系統、上水及粉嶺再造水供應工程，估計所需費用分別為36億9 ,490萬港元、為1億3,600萬港元及12億5 ,550萬港元；職業訓練局於青衣的航空及航海教育中心發展計劃，涉8億6,220萬港元及元朗朗邊公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款，涉16億4, 270萬港元。

另外，在工務小組委員會通過撥款的方面，委員會主席謝偉銓在會議甫開始時表示，2020年至2021年度審議了26個項目，總撥款額近約1513億港元。會議開始時仍有7項議程，首3項為上次會議未完結審議的撥款建議，其餘4項為政府當局新交的撥款建議，涉共約105億港元。如所有撥款建議獲委員會通過，累積獲批項目將為33項、總撥款額達近1618億港元。在撇除土地徵用及電腦化計劃的整體撥款項目所涉的逾105億港元撥款後，工程項目總撥款額為約1,512億港元。