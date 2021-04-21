何栢良料變種病毒有二代傳播　曾祈殷倡酒店以「無接觸」方式派飯

新冠肺炎疫情肆虐，帶有變種病毒的印裔男患者曾入住的酒店，再有2名同層住客確診，或因酒店房門S形掛鈎致交叉感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（21日）在電台節目指出，3人的病毒基因排序高度相似，加上印裔男患者的女友人早前已染疫，相信已出現第2代傳播；又指酒店傳播途徑或是走廊空氣通風不足，認為當局應作全面檢視。

對於當局指S形掛鈎或是感染原因，何栢良認為，這是合理推論，但亦有可能是空氣傳播導致，因酒店走廊未必通風；患者若在傳染期內打開門呼吸時無戴口罩，空氣中或因此帶有病毒。他續指，本月內已有4至5間酒店出現多宗確診，不排除出現傳播，認為港府應安排職員作血清檢驗及全面檢視過往個案，而非在缺乏正面證據就假定S形掛鈎是傳播途徑。他又建議，酒店可在走廊加裝高效能過濾網的空氣清新機，並加強培訓負責送飯及清潔的員工；而當局亦可在檢疫期頭12日額外增加兩次檢測，以便及早移離確診者。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指，部分酒店患者的基因排序非常相似，必須仔細分析有關傳播的可能性，包括空調及抽風系統，認為當局應提出新指引，防止檢疫酒店出現交叉感染。他認為，港府可考慮使用「無接觸」的方式派飯，例如把盛載食物的器皿放在座椅上，住客於椅上直接拿走器皿便可，毋須接觸座椅。

另外，本港近日有兩名確診者由內地返港，何栢良指出，由於患者在港時間長，相信屬本地感染的機率較高，但認為現時毋須太早斷定患者是在香港或內地染疫，因只要對比病毒基因便有結果。他又提到，機場入境人士的確診比率由2月的0.6%，升至目前的2.2%，檢疫酒店員工的感染風險隨之上升，認為當局應控制好源頭，禁止高風險地區航班抵港，而非僅推行熔斷機制；內防方面則要接種疫苗。

曾祈殷則認為，港府有需要追蹤清楚該兩名患者的感染源頭來自本港或內地，並與內地商討，避免有個案流入或流出。他又指，個人傾向確診個案持續低位或零確診，才展開疫苗氣泡及旅遊氣泡，冀當局避免設立「硬指標」，並留意未來會否出現變種病毒的社區群組。