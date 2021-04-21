壹傳媒大樓涉違反租約逾廿年　市民示威促科技園盡快收回

今早（21日）有市民自發到負責管理將軍澳工業邨營運的香港科技園公司，投訴壹傳媒涉嫌安排「力高顧問有限公司」佔用部分大樓用地作營運，涉嫌違反地契條款。

市民代表吳先生指出，自1995年起，壹傳媒與科技園公司簽下土地租約，租用將軍澳工業邨駿盈街8號，而協議只允許經營者使用土地經營創意工業相關的生意。但於1998年開始，壹傳媒涉嫌安排「力高顧問有限公司」佔用部分用地營運，違反租約超過20年，期間「力高」透過生意一直牟利，而作為公司董事的黎智英和周達權是知情的，並向科技園作出虛假聲稱，以低價騙取使用廠房的權利。此舉顯然是欺詐及違反該地契條款。另外，「力高」非法佔地期間，壹傳媒一直收取租金，而且一直逃避有關土地稅項和差餉等。

代表又指出，「香港科技園公司」為香港政府全資擁有的法定機構，被賦予根據地契條款收回物業的權力。據悉，「蘋果日報印刷有限公司」於1999年5月25日起至2047年6月27日用途及租契條款，包括B條11項f款，附屬或關聯公司使用物業需要事先得到業主同意；B條14項，物業的任何部分都不能用作「出版及印刷報章和雜誌」以外的用途；以及B條15項，當業主認定物業的任何部分違反了使用協定，而租戶在六個月通知期內都不能糾正問題至業主滿意，業主可以無條件收回物業，即壹傳媒大樓。

團體促請「香港科技園公司」董事局務必嚴肅跟進，徹查壹傳媒大樓違反地契條款，是否涉及包庇違法詐騙行為，並根據上述租契條款盡快收回壹傳媒大樓，並高叫「科技園亂批、收地保法則」，「趕走壹傳媒」等口號，及遞交投訴信。