男生破壞何君堯議辦　上訴庭加刑判入教導所

前年7月21日元朗發生襲擊事件，翌日有人到立法會議員何君堯位於荃灣荃豐中心的議員辦事處大肆破壞。首先敲打議辦玻璃牆的男學生去年承認一項刑事毀壞罪，原被判12個月感化令。其後裁判官溫紹明覆核自己的決定，改判男生200小時社會服務令，惟律政司仍認為刑罰過輕，申請覆核刑期，上訴庭同意原審裁判官原則性犯錯，判刑明顯過輕，今日（21日）改判他入教導所。

今次被覆核刑期的朱沛恆現年20歲，為港超足球隊青年軍成員之一，同案另一被告早前已被判監禁3個月。律政司早前申請覆核刑期時指，本案牽涉立法會議員辦事處，明顯是針對政治人物的破壞行為，辦事處的維修費高達11萬港元，事後需花費數個月重新裝修，之後辦事處買保險亦遇上困難。辯方則指，朱患有過度活躍症，以致他當時受人影響而作出破壞行為。

辯方今日向上訴庭求情時表示，朱已誠心悔改，並呈上他寫給何君堯的道歉信，惟上訴庭認為有關信件對量刑的作用不大。何昨日在其Facebook專頁貼出朱的信件，朱在信中表明自己因幼稚及一時衝動犯案，他已得到教訓並重新做人，希望何「大人有大量」原諒他。何則在同一封信件上提筆回應，指他已原諒朱少不更事、受人誤導犯錯破壞他的辦事處，祝願朱可以重新振作，做個好而有用的人，將來為社會為大眾做好事。