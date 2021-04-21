職工盟隱蔽舉辦多場「黑暴」放映會　涉嫌違反國安法

前年反對修訂《逃犯條例》行動中，職工盟積極投入其中，如今秘書長李卓人及前主席吳敏兒均身陷牢獄，但近日職工盟竟以頗為隱蔽的方式，舉辦多場「黑暴」紀錄片放映會，聲稱為喚起會員的「抗爭記憶」，影片包括《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》等。有議員認為活動涉嫌違反《港區國安法》，促執法機關盡快展開調查。

消息指，職工盟近日以頗為隱蔽的方式舉辦多場紀錄片放映會，但有關影片只供屬下工會會員觀看，會員須付費報名後才通知放映地點。而有關紀錄片將舉辦5場，收費為每位100元，收入會給予場地提供者和發行商，並已於本月11日及17日舉行首兩場，其後會陸續舉行剩餘的場次。

議員周浩鼎表示，職工盟組織電影播放會播放黑暴電影，宣揚及煽動嚴重暴力及恐怖主義行為，涉嫌干犯《港區國安法》第24至27條，希望執法機關盡快展開調查，依法辦事採取法律行動。他認為電影播放會不但宣揚恐怖主義、顛覆國家，甚至荼毒下一代，對國家安全構成威脅，事件非同小可。