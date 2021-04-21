立會恢復二讀撥款條例草案　多名議員反對增加股票交易印花稅

今年二月底發表的新一份《財政預算案》中，政府宣布增加股票交易印花稅，並隨即將《2021年收入(印花稅)條例草案》刊憲，預料今年8月1日生效。立法會今（21日）開會進行《2021撥款條例草案》二讀，多名議員反對增加股票交易印花稅，批評政府漠視中小型經紀行需要，更會減弱本港股票市場的競爭力。

一直反對該法例的金融服務界議員張華峰怒斥政府「逆其道而行」，認為修例只會打壓中小型經紀行，令大企業得益，造成強者愈強，弱者愈弱。他批評政府對市場需求理解不足，增加印花稅將減弱本港股票市場競爭力，更難吸引公司來港上市。相反，香港若要維持國際競爭力，就應進一步下調交易成本。張提出為加稅設立一年期限，待一年後經濟好轉再考慮加稅，更稱反對預算案中增加印花稅的部分，將會投棄權票。

工業界議員吳永嘉亦指加稅措施令業界嘩然，擔心開始加稅先例，日後稅額亦會再度提升。他指加稅不但對工商界影響深遠，而低稅率更是本港一直以來的優勢，認為加稅會令香港落後於國際減少稅款的大形勢。在本港再工業化方面，吳批評政府對傳統工業都不夠重視，應該更主動為傳統工業升級但都要升級。

另外，漁農界議員何俊賢指政府過去數年的財政預算案極少關顧漁農業，認為即使政策效用不大，政府至少應對業界表示關心，令人心歸向，才能令施政更加順利。他批評政府官員往往只會稱研究民生議題，但卻缺乏溝通和諮詢，他更指有一次和城規會會面討論搬遷豬隻及雞隻場所時，對方代表卻叫他不用表達意見，因為政府已有政策，形容政府態度令人難以信服。