十年檢9000公斤海洋垃圾　團體指塑膠製品佔6成

海洋垃圾污染無日無之，環保協進會今日(21日)發布香港海岸10年清潔數據，顯示過去10年間全港共收集約9,000公斤海洋垃圾，當中塑膠依然最嚴重，有逾6成均為塑膠製品，包括膠袋、一次性餐具及飲品膠樽。該會指，雖然全球逐漸關注海洋垃圾污染，惟10年來每年收集的垃圾量沒有減少，與期望有落差，促請市民正視海洋垃圾問題，自備購物袋及水樽等，防止垃圾由不同渠道流入及污染海洋。

環保協進會由2010年開始，在全香港，大埔、沙田、屯門、西貢及港島等天然海岸，舉辦超過250次海岸清潔活動，共動員約8,000名義工親身到海岸幫手淨灘，10年間共收集約9,000公斤海洋垃圾，當中分類依次為膠袋(24%)、一次性塑膠餐具(22%)、飲品膠樽(17%) 及釣魚用品(18%)，另外車胎(2%)、電器(7%)及大型傢俬(9%)也不時出現在岸邊。

環保協進會行政總監邱榮光舉例，15年前由於有人非法傾倒，以致當年一批電腦電路板海洋垃圾突然出現在大埔汀角東的海岸上，當年該會進行清潔後，本以為完成清理，但2018年山竹超級颱風吹襲後，藏在沙泥多年的電路板又重現眼前，可見生態環境一旦被污染或破壞就不能逆轉。

環保協進會項目經理(地質及海岸保育)姜紹麟指出，由於塑膠較難分解，加上本地塑膠回收量只有7%，故塑膠垃圾佔海洋垃圾最多，而淨灘所找到的膠樽，包裝上印有繁體、簡體字及外文，顯示垃圾由不同地方的水流流至本港，但繁體包裝仍佔大多數，促請政府盡快落實飲品膠樽生產者責任制，提升塑膠回收率，而市民也應該在日常生活上作出改變，遏止海洋垃圾。

另外，該會亦關注福島核廢水問題，指出廢水排放位置未明，有機會積聚在內涌等地，又或跟隨海洋流散至全世界的水體，構成海洋威脅，反對日本排放核廢水。