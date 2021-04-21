涉偷信件冒警詐騙　警屯門拘一無業男

警方於四月初接獲一名男子報案，懷疑自己受騙。事主指，自己早前收到一名男子致電，聲稱自己為駐守警察總部警員，需要對事主進行資產審查。由於對方能清楚提供事主的個人資料，包括姓名、年齡及住址等，因而獲得事主信任，在一即時通訊軟件將其網上銀行的登入帳戶及密碼轉告對方。

然而，由於事主網上銀行設有多重保安措施，騙徒未能成功登入其帳戶，及後事主發現其戶口有多次登入失敗的紀錄，將事件聯想至其他冒認公職人員的騙案，於是致電警方求證並報案，隨即聯絡銀行停用網上理財服務，成功力保不失。

由於事件涉及冒警，屯門警區重案組接手調查案件，迅速鎖定一名涉案男子，並於昨日(20日)展開行動，以涉嫌「盜竊」、「冒認公職人員」及「企圖以欺騙手段取得財產」將該名42歲報稱無業男子拘捕，他現正被扣留調查。

警方同時檢獲一部涉案電話、電話卡及一封屬於事主的信件，調查相信騙徒先偷取事主信件，從而獲取事主的個人資料，及後再致電行騙，增加成功行騙的機會。屯門警區重案組高級督察盧潔瑩呼籲市民加強信箱保安，尤其在設於鄉村公眾地方的信箱，應定期取走信件，並揀選合適的信箱及鎖頭款式。