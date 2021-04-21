下學年課本整體加價1.4%　近45%課本凍價或減價

教育局今日(21日)宣布，2021/22學年有近45%課本凍價或減價，其餘僅加價1.4%，以減輕家長的負擔。當局又提醒學校選用學與教資源時，必需確立清晰的校本原則及制訂審評機制，確保教材符合課程目標、資料正確、客觀持平。

教育局首席教育主任(課程發展)謝婉貞於當局網站撰文指，新冠肺炎疫情嚴重打擊出版業，但當局依然呼籲出版社克制課本定價，與家長共度時艱，並得到大部分出版社正面回應。當局會繼續穩定課本價格，包括落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策，讓有意重用舊書的學生和家長獨立購買學材；推動出版社採用廉價而恰當的印刷方式等。

她續指，政府推行的「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」在2020/21學年，已幫助超過25萬個學生，佔全港中、小學生人數約36%，津貼總額達12億元。政府亦自2019/20學年起每年為每名中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500港元津貼，進一步減輕其財政負擔。

她又指，學校選用學與教資源時，除了考慮價格，也要確立清晰的校本準則及制訂審評機制，確保該等教材均符合課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平，同時培養正面價值觀和態度。