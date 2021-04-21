日本政府稱核廢水可飲用　組織到領事館上演核能變身抗議

日本政府計劃2年內把福島核事故的污水排入大海，其副首相更稱核污水經稀釋後可飲用。本港有組織今日(21日)遊行至日本領事館抗議，又上演話劇，諷刺日本政府應帶頭飲用核污水，及要求國民飲光核污水解決問題，否則不應把污水排出大海，禍及鄰近國家。

組織愛港之聲今早10時許從中環環球大廈出發，遊行至日本領事館位於的交易廣場樓下，沿途高呼「強烈支持日本政府帶頭飲用核電水，引領日本國民進化成核能新人類」、「飲過核電水，天堂免排隊」的口號。一行人去到交易廣場外旋即上演話劇，一男子模擬飲用核廢污水後，大叫「我要爆啦」、「我要變身啦」、「我充滿力量啦」，再脫去外套露出內裏的猛男肌肉衣服，又戴上驚慄電影《驚聲尖叫》的頭套，象徵進化成核能新人類。

組織表示，近年日本福島的魚獲多番驗出核輻射超標，核污水帶來的影響是肯定的。為免禍及全球，日本政府應該負上責任，不應企圖以所謂科學數據掩蓋譴責聲音。組織又批評日本政府冥頑不靈、不聽勸喻、不得人心，最終只會四面楚歌、被譴責孤立，終究傷害國運。組織促請日本政府審慎思量，好好處理核廢水的問題。