兩度向旺角警署擲樽　前會計認罪判囚4個月

前會計從業員在去年6月，2次向旺角警署投擲內含可樂和乾冰的膠樽，導致膠樽爆開發出巨響。他原本被控3項管有爆炸品罪，案件今天（21日）在西九龍法院提訊時，控方申請將控罪修改為2項在公眾地方作出擾亂秩序的行為及1項管有適合作非法用途的工具。而被告就承認2項擾亂秩序罪，管有非法用途工具罪則獲控方不提證供起訴。主任裁判官徐綺薇在批准撤回該控罪後，就判被告擾亂秩序罪即時入獄4個月。

53歲被告陸偉權現時無業。他承認的2項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指他在2020年6月19日及30日，在旺角警署外投擲內含可樂及乾冰的膠樽。案情指，19日的膠樽投進警署內一輛私家車車底，30日的膠樽則在警署外街道上被發現。警方在被告第二次犯案後，透過附近茶餐廳閉路電視片段追蹤到被告，最終同日將他拘捕。被警誡下被告承認「阿Sir，近排社會發生咁多事，我先諗住掉個樽入差館嚇下你哋，真係唔好意思。」另外警方在他身上，搜出半瓶可樂及一些玻璃碎。化驗證實兩個被投擲的膠樽因內部壓力爆開，並沒有爆炸品殘餘物。

辯方律師求情指，被告患有憂鬱綜合症及抑鬱症近10年，一直有看醫生及服藥，而案發前一年經歷社會事件及母親中風，被告辭職專心照顧母親，蒙受巨大壓力，加劇了他的病情。被告被捕後已即時向警方招認，自己只是想嚇唬警察，無心對任何人造成實際傷害。

裁判官指，被告為宣洩對警方的不滿，在網上學製造危險品並付諸實行，公然在下午將膠樽拋入警署，是有計劃及有預謀犯案。加上被告身上被搜出一些玻璃碎片，他曾想過將碎片加入膠樽，故不能忽略案件的嚴重性。幸好今次事件無人受傷，但即時入獄無可避免，故判被告就兩項控罪總共入獄4個月。