政Whats噏：王進洋自爆愛好大麻　區選時每日一支King Size

尋日(20日)適逢國際大麻日，離島區議員王進洋深夜就喺Facebook發貼文，自爆自己曾經係大麻吸食者，話自己以往喺「420」呢一日，「都會roll(捲)一支大麻嚟食」，仲聲稱喺2019年反修例風波同區議會選舉期間，「壓力大X到一日一支king size(特大號)」。

王進洋話，自己平日食飯食得快，所以多咗個肚腩出嚟，加上每逢周未都會落街飲酒，飲得多之餘亦都會飲大咗，直至幾日前腸胃炎，認為要正視一下身體。之不過，雖然佢就話以後唔會再吸食大麻，但佢喺貼文中就強調自己認同「大麻唔係毒品」咁話喎。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》第8條，除非根據並按照該條例或取得許可證外，任何人不得管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，違者循公訴程序定罪後，最高可處罰款100萬港元同監禁7年；或循簡易程序定罪後，可處第6級罰款同監禁3年。

另外，立法會正審議《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，修例後現職區議員將被要求宣誓擁護《基本法》同效忠香港特區。王進洋早前對於係咪會宣誓態度反覆，由最早2月宣稱寧願辭職都唔宣誓，話會喺修例後、安排宣誓時自行辭職；到3月中開始轉口風後，話「比例係辭職佔六成、留低佔四成」，及後再宣布：「最後決定留低，宣誓」。