強迫症焦慮症女圖搶警槍自盡　被判監10個月

一名患有強迫症及焦慮症的女子，在今年2月因感不快欲自盡，在大嶼山北警署外搶去一名警員的佩槍，結果當場被捕。她早前承認一項企圖無牌管有槍械及彈藥罪，今天（21日）在西九龍法院被判即時入獄10個月。主任裁判官徐綺薇認為不論被告動機如何，其行為都屬嚴重，無可避免需要判監。

33歲被告黃綺婷，報稱任職侍應。案情指，今年2月9日下午約5時，被告在大嶼山北警署外徘徊。此時警員劉仲平（譯音）步出警署，被告突然走到劉身後，嘗試搶去其警槍。劉轉身試圖阻止未果，被告成功把其佩槍奪去，惟隨即被劉制服，並被帶入往警署報案室。被告警誡下指自己「我唔開心，我想自轟」。

被告代表律師今求情指，被告當日被捕被帶返警署時並無激烈反抗。此外被告已經就其病情尋求治療，病情現有進步，亦對罪行有悔意。律師請求法庭考慮被告與母親相依為命，亦已還押10星期，判她一個較短刑期的監禁。

裁判官指，被告當日將手槍從槍套取出，情況嚴重，因手槍有可能走火，屆時不單會傷及自己，警員也可能會受傷，不論被告搶槍的動機，整體行為都屬嚴重。感化官則認為被告缺乏對精神問題的認知，也不願住中途宿舍，加上最新索取的2份精神科醫生報告均建議被告接受門診式的治療，而非建議判醫院令，故判被告即時入獄10個月。