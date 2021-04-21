陳淑莊違禁聚令案　同案被告稱當晚僅屬開會

前立法會議員陳淑莊涉嫌於去年4月違反禁聚令，在旺角大南街「HANDS」酒吧與多人聚會，被票控一項參與受禁群組聚集。她與同案被控的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華、及酒吧男負責人陳偉才均否認控罪，案件今(21日)在九龍城法院續審。法庭今日裁定所有控罪表證成立，後林瑞華選擇自辯，稱當晚在酒吧召開緊急會議，與業界商議政府實施的「禁酒吧令」，強調當晚沒有人提及立法會選舉。

林瑞華作供表示，政府在去年4月2日晚上7時宣布，翌日傍晚6時起酒吧需要關閉。他得知相關措施後，隨即在其名為「酒吧業界自救working group」的WhatsApp群組內，提議於同晚召開緊急會議。約20名食肆負責人報名，涉案的「HANDS」酒吧則表示願意借出場地。他另邀請了陳淑莊參與，他解釋指陳作為議員及大律師，對政策較熟悉之餘，也可提供相應法律意見。

林憶述當晚約10時半抵達，酒吧職員要求顧客結帳離開後便落半閘，林把寫有「Private」字眼的紙張貼在閘上。會議在晚上11時許開始，先由他講解條文內容，約半小時後陳淑莊到場，再為參加者講述立法背景及法律責任。林指出，他進入酒吧時有職員為他量度體溫及提供搓手液，以他所見，酒吧內並無一枱坐着超過4人。

另外，陳偉才的律師昨日(20日)表態反對將陳的錄影會面口供呈堂，指警方事前沒有警誡，陳以為只是協助調查。律師今日進一步陳詞指，客觀上當時警方應有合理懷疑陳偉才犯案，理應先警誡陳才向他發問。控方則強調警員只是向陳索取資訊，陳當日也有律師陪同，應知道自己的權利。裁判官考慮後，最終裁定被告口供是自願作出，接納控方把其呈堂。