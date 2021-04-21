星之子陳易希研即時通訊結合加密貨幣錢包　加強保障用戶私隱

「星之子」陳易希研發名為「TALK+」的即時通訊應用程式，具加密貨幣錢包功能。(受訪者提供)

金融科技及加密貨幣的發展潛力無限，「星之子」陳易希研發名為「TALK+」的跨平台點對點加密即時通訊應用程式，同時結合加密貨幣錢包功能，讓用戶即時、方便、安全地向通訊錄中的親友傳送加密貨幣。

陳易希於10年前開始研究加密貨幣，惟在8年前因硬件故障而遺失了加密貨幣「加密密匙」（Private Key），損失近50萬港元。這個經歷促使他與團隊花了2年時間和數百萬港元，結合港人常用的即時通訊軟件和電子錢包，研發出全港首個即時通訊結合加密貨幣錢包功能的應用程式「TALK+」。

「TALK+」採用跨平台點對點加密技術，通訊內容全部經過加密處理，即使伺服器和營運商也無法將內容解碼，不會被第三方截取通訊，平台也不設收回訊息的時限。錢包功能方面，程式支援多達十種加密貨幣，用戶更可以隨時通過通訊錄，方便、即時及準確將加密貨幣傳送給朋友或認識的人，且全球通行。新開發期間，該程式免卻手續費，也會與「Transak」等具公信力的買幣平台合作，方便沒有購買加密貨幣經驗的新手，進一步降低買幣成本。

安全性方面，用戶開設錢包時，只需要記下12個簡單英文詞語的順序，便能開啟錢包，將來就算轉換手機，只要輸入該組詞語，便可以繼續使用。就算黑客掌握到該組英文詞語，只要用戶沒有解除綁定，黑客就難以盜取資產。「TALK+」也會從未來收益中，設加密貨幣保障基金，賠償用戶因黑客入侵等原因引致的損失。