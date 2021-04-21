女童學校外遭淋油案　3被告5.4區院應訊

一名小學女生去年10月在學校門外遭人淋潑橙色漆油，警方事後拘捕3名懷疑涉案男子，控以普通襲擊罪、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。案件今天（21日）在沙田法院再提訊。裁判官今日應控方要求，將案轉介至區域法院審訊。3名被告須於今年5月4日到區院應訊。期間3人續准保釋。

本案３名被告依次為27歲的倉務員李培耀、31歲無業的張富傑、及45歲無業的陳效智。控方今天申請修改他們控罪中，關於案發地點的詳情。經修訂的控罪指，3人於2020年10月22日，在沙田大圍一小學外襲擊女童Ｘ。李另被控於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，意圖使一名鍾姓人士身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致該鍾姓人士身體受嚴重傷害；以及於同日同地襲擊另一名同是姓鍾的人士。據悉，兩名鍾姓事主均是Ｘ的家人。

今日裁判官繼續批准李培耀以5萬港元保釋，期間不得離港，需交出所有旅遊證件，每周到警署報到3次，另不可接觸控方證人，不得進入火炭區及案中女童就讀的小學附近一帶。至於張富傑就續准以5萬港元現金保釋，陳效智則以6萬港元保釋。不過裁判官就更改他們的報到次數，由每周分別３次和2次，改為每周１次。另外兩人都不可離開香港，不得進入沙田區，及不得干擾證人。