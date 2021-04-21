梁美芬指增加稅基開源屬下下策　議員倡參考澳門補貼本地遊

疫情陰霾下，本港經濟持續不景，預計未來4個財政年度庫房將繼續見紅。立法會今日（21日）審議《2021撥款條例草案》期間，有議員認為政府應平衡開支及收入，又強調增加稅基開源屬下下策。另有議員建議政府應參考澳門做法，短期內補貼本地遊，以提振本地經濟。

議員梁美芬則表示，過去四輪的防疫抗疫基金及派錢措施，令本港赤字高企，政府要平衡開支及收入，又認為增加稅基開源是下下策，她認為應投資未來，開山闢石，必須吸引大量資金及人才，但香港在人才運用方面仍故步自封，全球金融科技化是未來發展趨勢，認為本地科技產業仍有不足，政府應推出更多政策把握好海歸人士，及科技尖端人才等，做好金融科技化，定能吸引更多人前來創業。

議員姚思榮關注旅遊業發展，他提及，近年不少大型盛事舉辦有一定難度，而政府給予旅發局的撥款原本大多放於海外推廣工作，現時已無法做到，認為應改變形式，建議參考澳門做法，短期內補貼本地遊，提振本地經濟；中期待通關後加大力度推廣。他又認為，政府早前宣布為旅遊業從業員，提供於疫苗接種中心工作的短期職位，反應踴躍，未來應提供更多短期職位，幫助特困行業。