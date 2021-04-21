中大二號橋暴動案　控方改控罪刪缺席者姓名

網民前年11月發起「黎明行動」在多區堵路，橫跨吐露港快速公路及港鐵東鐵線的中文大學二號橋被人佔據，更有大量雜物從橋上擲向行車路及火車路軌，導致交通嚴重癱瘓，警方欲進入中大搜查時遇到反抗，在中大二號橋爆發激烈衝突，4名來自不同院校的大專生期間被拘捕。他們否認暴動罪和違反《禁蒙面法》，案件今（21日）在區院續審。

法官李慶年昨留意到控罪書上有一名缺席人士的名字，問及控方是否仍要在審訊時提及該人，質疑在對方缺席及沒有辯護的情況下讓法庭作出裁斷，這或會對該人造成不公。控方經考慮後，最後決定修訂控罪，將控罪書及開案陳詞中提及該人的名字剔除，改成一名女子。原本的控罪提及，4名被告是與一名黃姓人士參與暴動，現經修訂的控罪則改為指4人連同一名女子及其他不知名人士參與暴動。

3男一女被告依次為陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）、張俊浩（18歲）、鄧希雯（23歲，女），同被控一項暴動罪。陳、張及鄧則各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們分別使用眼罩、防毒面罩；而張再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。