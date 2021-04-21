半億天價觀塘音樂噴泉爭議下啟用　明早8時半起開放予公眾

造價高達5,000萬港元的觀塘海濱音樂噴泉爭被屢批評為「小白象」工程，雖然觀塘區議會雖通過動議煞停有關項目，卻未獲民政事務總署理會，區議會上月通過向申訴專員公署投訴該署失當的動議。在極大爭議下，該署今(21日)宣布，該音樂噴泉將於明日(22日)啟用，音樂噴泉及互動嬉水區的運作時間為每日上午8時半至下午10時半。

民政署表示，音樂噴泉逢星期一至五會有3節表演時段，分別為下午1時半、晚上7時半及8時半；星期六、日及公眾假期除上述3節表演時段外，亦會於上午10時半及晚上9時半進行表演，合共5節表演時段，相關場次或因應情況有所調整，不會另行通知。該署提醒市民在疫情下，嬉水及觀賞表演時亦須時刻保持個人和環境衞生，並保持適當的社交距離。

該區區議會主席蔡澤鴻表示，當局以發展旅遊為由，在無做公眾諮詢下拍板興建觀塘音樂噴泉，強調該區現時人口稠密、交通嚴重擠塞，有關項目明顯規劃不當，更無得到地區人士共識。他又不滿項目雖由地區主導，但該署向立法會申撥資金一度碰壁時，稍作修改後獲通過，過程中未再到區議會審議，程序上有欠公允，更質疑是黑箱作業。

他續稱，曾向該署要求查閱合約細節，以研究能否縮減規模，惟該署只向區議會展示合約範本。他指未來兩周內，會代表區議會向申訴署投訴該署行政失當。

該噴泉由民政署、建築署及康樂及文化事務署共同合作建成，項目佔地約3,740平方米，包括音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，音樂噴泉以電腦程式控制，除靜態背景多樣噴水外，每日表演時段更會結合多首名曲進行表演，晚間表演更會糅合幻變燈光。項目共有3個互動嬉水區，各嬉水區內設有感應裝置，當感應到遊人接近時，不同花式的噴咀會噴出形態各異的水柱。