議員轟政府拒設失業援助金　斥羅致光不願商討防濫用方法

疫情打擊下，失業率不斷飆升，逾26萬市民變失業。有議員今在立法會上點名炮轟勞工及福利局局長羅致光拒絕設立臨時失業援助金，只推說害怕有濫用情況，議員商約「坐低傾」又沒積極回應。

立法會今日恢復二讀《2021撥款條例草案》，議員李慧琼直指最令人失望的是政府，特別是羅致光，多次否定設立臨時失業援助金，而最後只能推出百分百個人特惠貸款計劃，但強調失業援助與借錢是「兩碼子的事」。

她指不少國家如新加坡及愛爾蘭在疫情期間，都為失業人士發放短期的失業援助，並列出多項申請條件防止濫用，如羅憂有濫用，他們願與羅「坐低傾」，找出平衡點，可惜至今未得到積極回應，促政府盡快推出為期半年的失業援助，每月6000港元。

另外，批發及零售界議員邵家輝表明不同意政府在現時經濟環境下仍增加私家車首次登記稅以及牌費，認為所獲取的金額對庫房沒有太大幫助，反之只會令汽車商會雪上加霜，希望政府聆聽意見，可延遲一年推行措施。

航運交通界議員易志明指政府以上調私家車首次登記稅以及牌費來控制車輛數目，紓緩道路擠塞問題是「斷錯症、落錯藥」，強調歷史經驗已證明有關方法成效不彰只有短暫效果，認為政府應先處理違例泊車及公共交通發展不完善問題。

易又不認同政府無錢的說法，指政府去年透過外匯基金獲取的投資收益高達1978億港元，應在不影響本港金融體系情況下，將1000億港元撥出來推出利民紓困措施。對於政府未有再推出經改良的保就業計劃以補貼僱主支付薪金感失望，他認為政府不缺錢，相信有能力再推出新一輪保就業計劃，支援企業渡過難關。