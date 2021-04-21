榕樹下村居民發現海豚屍體　漁護署確認屬中華白海豚

本港再有海豚死亡。有讀者昨日向東網表示，於南丫島石排灣東澳村近碼頭一帶發現疑似海豚屍身。東網今日(21日)收到漁農自然護理署回覆，確認是中華白海豚的屍體，現時已運往海洋公園，稍後作進一步檢驗。香港海洋公園保育基金回覆指，正處理相關個案，有進一步資料會立即通告。

發現海豚屍體的榕樹下村居民周先生指，昨早(20日)已聽聞有海豚擱淺在沙灘上，至晚上約8時許，在上址發現一條海豚屍體，他指，該海豚身長約150厘米，屍身已開始腐爛及發臭，今早他再前往查看，海豚屍體仍在上址。

漁護署回覆本報查詢指，昨日接到市民報告，在南丫島石排灣沙灘發現一條海豚屍體，今日聯同海洋公園保育基金到場調查。初步檢查發現，該海豚屍體約1.5米長，屬中華白海豚，屍體已嚴重腐爛。該屍體已運往海洋公園，稍後作進一步檢驗。香港海洋公園保育基金則指，正處理相關個案，有進一步資料會立即通告。

城大海洋污染國家重點實驗室研究員徐振樂指，由於海豚是受保護動物，若市民發現懷疑有海豚動物擱淺，應立即通知漁護署。而城大臨床動物醫學系客座助理教授葛展榮亦表示，市民一旦發現有鯨豚動物擱淺，不要將屍體埋於泥土，亦不要拿走屍體部分。