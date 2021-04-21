港大要求最少2部電子器材攝錄考試情況　學生批評安排超離地

大學考試季在即，香港大學早前發電郵要求學生進行網上考試時，使用2部裝有鏡頭的電子器材加入Zoom會議，讓監考員遙距監考，又要錄下電腦屏幕畫面，於考試結束後提交，以確保考試公平公正。有學生批評有關安排不切實際，學生變相需要準備3部電子器材，也需要有「超級電腦和光速網絡」，且上載片段時間不足，直指校方「超離地」。東網記者正向港大查詢相關事宜。

校方4月9日向全體學生發電郵指，本學期考試將於5月10至29日舉行，屆時學生需要用一部電腦及一部手機，分別加入2個Zoom會議，讓監考員即時監察考試期間周邊的環境及與考生溝通。同時，學生需要共享電腦屏幕畫面，並進行錄影。屏幕錄影片段需於考試結束後上載至雲端系統，如果考試於傍晚6時半前開始，考生需於6小時內上載；如果考試於傍晚6時半後開始，則可於12小時內上載。

校方又指，如果考生有任何困難，需於4月26日前向有關部門提交申請，校方或會提供考試場地。所有計劃參與網上考試的學生，必須參與一場50分鐘的模擬考試，熟悉考試流程。

有學生向東網表示，校方要求無理、「超離地」，並無考慮實際的情況。他指出，如果是開卷考試(Openbook examination)，考生需要同時上網查找資料，而又要答題、錄影、參與Zoom會議，將會對電腦及網絡造成極大負荷。如果科目要求考生手寫作答，交卷時再用手機掃描答案，考生就需要準備第三部器材，因為如果Zoom期間打開手機鏡頭，就會Zoom會議的鏡頭就會關閉。考生質問「家中何來那麼多電子器材？校方曾指可借家人手機，但若家人上班，則如何處理？難道人人都有2部手機？」而且，不是每個學生都有足夠空間放置多部器材。

該學生又指，影片上載時間只有6小時，但大學考試平均2小時，10多GB的片不可能短時間上載，若同日有2場考試是無可能及時上載。學生答題期間，也難以兼顧Zoom會議、錄影等工作。