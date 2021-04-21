交虛假文件呃旅議會295萬元資助　旅行社董事等19人被捕

香港旅遊業議會早前審批旅行社資助計劃的申請時，懷疑有15間本地旅行社提交虛假文件，涉及逾295萬港元資助額，於是轉介警方跟進。警方經深入調查後，昨日(20日)及今日(21日)展開行動，在多區以涉嫌詐騙拘捕19人，當中包括14名旅行社董事，所有被捕人士現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

東區警區刑事總督察盧彥霖表示，政府在前年12月推出一項資助計劃，透過旅議會對本地旅行社提供資助，以刺激本地消費活動。依照計劃，旅行社需要舉辦本地旅行團，並前往指定的綠色環保旅行景點，待行程完結後，再向旅議會提交餐廳消費、旅遊巴、旅遊保險等單據，旅議會則就每名團友資助200港元，每間旅行社最多可獲20萬港元資助。

至去年10月，旅議會審批一批同年5月至7月呈交的資助時，發現15間旅行社提交的16個申請涉及虛假文件，懷疑他們在未舉辦旅行團的情況下騙取資助，當中僅得1個申請成功獲批5萬港元，旅議會隨即拒絕其餘申請，並且報案求助。警方經調查後，昨日起一連2日在港九新界拘捕13男6女(32至83歲)，分別有14名董事和5名職員。

盧彥霖續指，今次是警方首次就此一計劃接獲詐騙舉報，涉事公司均屬規模小的旅遊社，開業2年至20年不等，當中的造假手法包括以真實單據塗改資料，以及假借不存在的公司捏造單據等。警方正積極調查涉案的15間旅行社有無關連，以及背後有無人操控，不排除之後有進一步拘捕行動，呼籲市民切勿以身試法。