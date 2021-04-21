李柱銘何俊仁吳靄儀8.18案獲判緩刑　大狀學者齊轟知法犯法應重判

法庭上周五(16日)就8.18未經批准集結案作出裁決，何俊仁、李柱銘及吳靄儀三人罪成，分別獲判囚11至12個月，緩刑兩年。有法律界人士直言，對於三人獲判緩刑感到百思不得其解，直指三人屬資深法律界人士，但仍然選擇知法犯法，加上案件情節非常嚴重，認為應判處監禁式刑罰。亦有學者亦認同判刑過輕，形容「（三人要）入去坐（入獄）都係理所當然」，認為法庭應撥亂反正，重判三人。

執業大律師龔靜儀表示，法庭在判處監禁式刑罰時，可根據被告年齡、案底及對社會貢獻等因素，決定會否運用酌情權判處緩刑。她指出，雖然三人均過去均無案底，亦曾出任立法會議員，但同案被判囚的何秀蘭亦有相同背景，質疑「點解佢（何秀蘭）要入去坐，但佢哋三個又可以唔使」，令人百思不得其解。

龔靜儀又重提在2014年違法佔領行動（佔中）期間，七警案被告及朱經緯案中多名被定罪的警員均不獲緩刑，指出法官在量刑時會考慮知法犯法的因素。她直言三人屬資深法律界人士，對法律的認識和理解較警員更全面，但仍選擇知法犯法，質疑為何有關警員要被判囚，三人卻可獲判緩刑。

她又強調，法庭在判決時最首要應考慮案情，直指三人既屬政界元老級人士，亦同為資深法律界人士，認為他們參與當日的非法集結，更「行先、行頭」，會令大批市民誤信當日屬合法遊行，而事實上當日亦有數以萬計市民參與，認為已反映該案情節非常嚴重。

她又形容曾出任議員並不代表對社會有貢獻，「有嘅只係票數」，加上出任議員期間亦獲酬津、名譽及地位，強調「they are well-paid for it」（他們獲優厚薪酬），認為他們是否對社會有貢獻，屬見仁見智。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，雖然案中多名被告一再強調和平集結，但事件本質上屬於非法集結，並會煽動更多人參與相關行動，甚至演變成武力對抗以至暴動。他認為，一眾被告當時是明知有關風險，但仍然選擇參與當日的行動，形容事後要「入去坐（入獄）都係理所當然」。

對於李柱銘、吳靄儀、何俊仁三人獲判緩刑，陳偉強認為有關判刑過輕，質疑為何三人無需入獄，加上三人本身是律師、大律師及資深大律師，直指有關行為屬知法犯法，認為法庭應重判三人，撥亂反正。他又提到，外界有聲音質疑目前出現雙重標準，直言近日曾聽到有市民憂慮，有關人士因屬法律界資深人士，令法庭在處理上會投鼠忌器，因而獲判更有利裁決。