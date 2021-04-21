燈籠洲街市整層丟空逾10年　80%受訪者不滿港府拒招租檔位

本港公眾街市空置率高企一直為人詬病，位於銅鑼灣的燈籠洲街市更有一整層被丟空逾10年。有團體早前訪問133人，發現86%受訪者有興趣租用街市檔位；逾80%不滿港府預留檔位來安置受街市重建或翻新工程的檔戶，而拒絕招租檔位。團體批評，食物環境衞生署未有採取適當改善措施，浪費公共資源及公帑，促該署重新開放招租檔位，或供團體舉辦社區市集等活動。

監察公營街市發展聯盟及撐基層墟市聯盟，於今年3至4月間，透過網上問卷訪問133人，發現86%受訪者有興趣租用街市檔位，主要認為街市租金成本較低，以及人流較多，有助帶動生意暢旺。另外，有近90%受訪者認為政府可以短期租約方式，讓有意創業人士申請空置檔位。

監察公營街市發展聯盟代表姚靈音指出，去年底落成的天水圍天幕街市（臨時街市），食環署最終接獲2,426個檔位申請個案，超額66倍，反映市場對檔位有極大需求。她指，當局常藉詞要預留空置檔位予受翻新工程影響的檔戶，而拒絕招租，惟該批檔戶只能被安置於同區街市，不能跨區，批評有關政策不合理兼前後矛盾。

灣仔區議員邱汶珊亦指，燈籠洲街市空置情況嚴重，早於2010年關閉一樓全層，僅剩地下10多檔檔戶仍有營運，批評食環署多年來未有積極探討其他方案活化街市一樓，不但浪費資源，每年亦需要公帑作補貼。