疫情影響兒童心理健康　2男童電線塞陰莖及洗頭水樽塞肛門

新冠肺炎疫情期間，學童因停課而經常留家，並容易衍生出行為及心理問題。最新一期《香港醫學雜誌》報告兩宗兒童自行塞入異物到體內的個案，其中一名男童因尿道痕癢，自行將一條長電線塞入陰莖，結果出現劇痛及血尿，需到醫院開刀取出，男童最後更要「孭尿袋」兩周才康復。

報告指出，該名12歲男童被發現將一條電線塞入尿道，聲稱為了紓緩尿道痕癢。該條電線在X光檢查下長達20厘米，未計纏結成團狀的部分。由於醫生無法透過牽引方法將其取出，最後要在生殖器官開刀將電線取出。其母親指男童在學校有適應問題，加上他們一家剛從台灣移民來港。男童於疫情期間經常被獨留在家，令情緒變差。他過往沒有將異物塞入體內的情況。

該男童最終被診斷出有自閉傾向，且對電線有強烈興趣。他術後兩日出院，但仍需「孭尿袋」兩周才康復。報告指出，在陰莖塞入異物有機會導致下尿路症狀，包括排尿困難、血尿、尿道排出物和外生殖器腫脹。

第二宗個案涉及一名15歲男童，他聲稱有便秘問題，於是疫情停課期間，從網上搜尋解決便秘問題的偏方，然後將一個塑膠製的洗頭水樽塞入肛門，以增加腸道蠕動。他之後到醫院急症室求醫，未出現任何痛楚或病徵，醫院將他留院觀察一晚後，翌日自行排出洗頭水樽。

報告指出，過往兒童或青少年將異物塞入體內的個案並不常見，將異物塞入尿道的情況更罕見。一般而言，塞入異物的動機包括尋求冒險、注意、達到性滿足、自殘、精神病或自我治療。過去一年，疫情令兒童及青少年心理健康受影響，有機會增加異常行為出現，並引述研究指中國內地有超過兩成學童於疫情期間有不同程度焦慮。

報告又指，疫情期間，缺少與同齡人的交流、缺乏壓力調節、家庭暴力加劇及虐待兒童的報導增加等，均威脅兒童心理健康，社會及家長應加強關注。