指定航班英國返港人士將入住華逸酒店　區議員憂慮病毒流入社區

港府本月初宣布，安排兩班英國返港指定航班，接載滯留英國的香港居民回港，並要求回港人士統一到青衣華逸酒店進行21天強制檢疫。有區議員質疑，華逸酒店鄰近居民，擔心有機會令病毒流入社區，要求當局取消在青衣區內設立檢疫酒店設施。

葵青區議員郭子健表示，華逸酒店合於民居範圍，於酒店工作的檢疫人員前往酒店上下班時亦無專用通道，擔心有機會令病毒流入社區。另一位區議員韓俊賢則指，近日出現變種病毒，從英國抵港的人士有機會於完成隔離21日後才確診，鑑於當局目前未有為完成檢疫人士安排專車離開酒店，令他們或因而接觸到當區居民。雖然兩人曾建議當局安排專車，惟當局未有接納。

青衣華逸酒店自去年7月已列入檢疫酒店名單，去年10月正式被租用為等候檢測結果中心。因華逸酒店位處藍澄灣屋苑內，通道及設施與藍澄灣居民共用，與住户近乎零距離，當時有屋苑住户不滿，曾自發在住宅窗戶上貼標語。至去年12月，曾有住客投訴該酒店衞生情況惡劣，廁所企缸疑出現廁水倒灌，洗臉盆湧出臭氣，擔心酒店成播毒點。但酒店當時回覆指，並無接獲客人在入住期間投訴相關情況。