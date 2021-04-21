智庫批樓房供應呈三低死結　料市民未來愈住愈貴又愈細

本港缺地缺屋問題嚴重，有智庫今日(21日)發表土地房屋研究報告，力數本港房地問題的「三低」死結，包括「熟地」供應低、房屋落成量低、居住質素低。智庫直斥政府手上的「熟地」近乎彈盡糧絕，公私營房屋供應持續落後於《長遠房屋策略》目標，市民亦「愈住愈貴又愈細」；促請政府加速推進各項造地計劃，包括新發展區、土地改劃、鐵路上蓋物業及市區重建等，同時精簡現行土地及房屋發展的行政程序。

智庫又提出未來十年公私營房屋供應預測。在公營房屋方面，智庫估計若各項造地措施如新發展區及土地改劃等按目前時間表推進，推算於2021/22年度至2030/31年度只可供應27.74萬個公營房屋單位，勢將落後於《長遠房屋策略》逾31萬單位目標。若要達到目標數字，智庫提議新發展區及其他主要造地計劃，需要較原定進度提前約2年完成，而每年從土地改劃得來的單位數量亦需要較現時增加約5%。

至於私營房屋方面，智庫預計未來十年私人住宅供應前景黯淡，當中2021至2025年平均每年約1.5萬個單位，其後2026至2030年則預計每年平均僅約1.2萬個單位落成，即屆時會比《長策》的年均目標1.2萬個單位少。若要達成目標，智庫建議新發展區及鐵路項目進度，需提前1年完成，各私人發展項目每年可提供的單位數量亦需較現時增加5%。

該智庫的高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山表示，本港過去廿年來都沒進行大型的土地發展計劃，令土地儲備開始乾涸及欠缺「熟地」，以致發展被拖慢。他認為提升中短期房屋供應的關鍵，在於確保進行中的各新發展區可盡快落成。黃以古洞北及粉嶺北新發展區和洪水橋新發展區為例，早在90年代初開始規劃卻預計要到2031及2038年才全面落成，前後需時接近40年，認為難以接受。他提議政府善用已擴闊職能的「精簡發展管制督導小組」，精簡發展程序，壓縮房屋項目的發展時間表。