人力女成員襲高院保安　定罪上訴被駁回

人民力量「旺角鳩嗚團」58歲女成員錢寶芬，被指在2018年9月14日高等法院審理退休警司朱經緯上訴案當日，因安檢問題與法院外判女保安發生碰撞。她事後被捕並控以一項普通襲擊罪，在東區法院經審訊後被裁定罪成，判監7天但緩刑1年。她不服定罪，上月向高院原訟庭提出上訴。法官陳慶偉今天（21日）頒下判詞，駁回她的上訴。法官指原審裁判官裁決時已考慮了事件的來龍去脈，認為涉事墮地的女保安非意外造成，其裁決並無問題。

上訴聆訊時上訴人錢寶芬一方指，原審裁判官沒有處理女保安與目擊事件的男保安，兩人證供的分歧與矛盾。法官今表示，在小心考慮2人證供後，認為上訴人所指的分歧其實並無矛盾，只是每個人觀察和注意的事有所不同，即使有分歧亦只屬細微。若2人的證供高度脗合，反而會被批評有事前排演之嫌。而且2名證人與上訴人並不相識且無積怨，看不出他們為何要針對上訴人捏造證供。

法官指上訴人當時確因未完成保安檢查，眾保安才尾隨她和要求她不要進入法院大樓。但她執意前行，原審裁判官是考慮整個事件後，才否定上訴人稱女保安可能是意外墮地之說法。因上訴人的理據不足，法官最終決定駁回其定罪上訴。