「三罷」清晨藏雷射筆伸縮棍　男生囚3個月

前年11月11日有市民發起「三罷」行動，期間有男學生在旺角被發現管有雷射筆及伸縮警棍，被控管有適合作非法用途的工具罪，他早前承認控罪，今（21日）在西九龍法院被判即時入獄3個月。

19歲被告郭焯彥，被控管有適合作非法用途的工具罪，指他於2019年11月11日，在彌敦道687號外管一支雷射筆及一支伸縮棍。案情指，當日清晨6時許，有人在旺角一帶道路放路障，期間有警員乘警車在旺角一帶巡邏，見到被告沿彌敦道行走。警員覺得可疑於是落車截查，最終在他的背囊內，搜獲涉案的雷射筆和伸縮棍，另檢獲手套、面罩等物品。被告在案件提訊階段曾獲保釋，後因違反宵禁令被還押2個半月，至本月初認罪後才再次准保。

辯方律師指，知道以被告的年紀，法庭很大機會要為他索取更生及勞教中心的報告，不過被告有家族遺傳的長期隱性疾病，相信不適合判勞教，希望法庭考慮案件的整體性、被告年輕、有父母的支持、並已經深感後悔，冀法庭判被告短期監禁，再扣減被告早前還押的時間，讓被告可以盡早重投社會、重新做人。

裁判官香淑嫻指，被告管有物品時並非處於遊行或集結的時段，亦無證據證明被告有使用過涉案物品，不過根據上訴庭指引，法庭須判阻嚇性刑罰，拘留式刑罰是無可避免，決定判被告即時入獄3個月，並相信被告在扣減還押日數及假期後，很快會服刑完畢。