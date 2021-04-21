近60%受訪者無工開及開工不足　工會斥批政府「幫啲唔幫啲」

疫情衝擊本港經濟，不少市民面對失業、停工等情況，有工會今（21日）發布最新就業狀況問卷調查，當中近60%受訪者無工開及開工不足，情況仍然嚴重。另從事不穩定工作如兼職及自由工作者等，亦佔30%。

工聯會於本月12至19日，成功訪問約1,000人，結果顯示33%受訪者今個月「失業」，26%「開工不足」，即近60%受訪者人無工開及開工不足。即使有工作，有約34%人士非全職工作，即從事兼職、自由工作者等。

另在「失業」受訪者中，超過3成已失業1年以上，其次為失業1至3個月，達18%。另80%受訪者收入少於去年同期。至於疫苗接種情況，53%受訪者沒有接種，主要擔心有併發症。

議員陸頌雄指打工仔失業情況仍然嚴重，建議政府不要再迴避發放失業津貼，又指對勞工及福利局局長羅致光在立法會設立失業援助制度小組委員會上的回應非常失望，認為是概念反駁，完全沒有站在打工仔角度去想問題。另領取失業綜援人數遠低失業人數增長，認為措施無效，政府「幫啲唔幫啲」，希望當局重新考慮設立失業援助金。

陸又指本港疫苗接種比例遠較鄰近地區低，實在不理想，認為政府要減少市民憂慮，盡快公布注射疫苗後死亡人士的報告，同時增加誘因，推出鼓勵措施，例如注射疫苗後增設一日有薪假期。而勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪希望政府與疫苗供應商合作，若有僱員不適合注射疫苗，應提供豁免證明，以避免涉事僱員被無故解僱。