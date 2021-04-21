近75%受訪者有紙本閱讀習慣　團體倡慢讀減壓

面對生活壓力，閱讀有助減壓。有團體進行調查，發現近75%受訪者有紙本閱讀習慣、亦有7成受訪者有電子閱讀習慣，較以往有所提升。但就香港公共圖書館的電子書借閱服務，逾6成受訪者表示無使用，當中逾3成半人指不知有相關服務，團體促政府加強電子借閱服務和推廣。

香港出版學會第6年持續進行「香港全民閱讀調查」，於今年2月至3月期間以電話訪問2,040人。調查結果發現，接近75%受訪者有紙本閱讀習慣，而一年閱讀量的中位數為7本書，亦有逾7成人表示會買實體書，當中逾3成每月會用100港元以上買書。

調查結果亦顯示，近7成受訪者表示有電子閱讀習慣，當中逾6成半人認為使用電子媒介增加了他們的閱讀時間。在閱讀內容方面，近半數人表示最常看新聞或雜誌；但若就不同年齡層再分析，18歲以下的受訪者最常閱讀小說。另外，有逾4成受訪者表示有為電子閱讀消費，當中18至40歲的受訪者中，有近半人表示每月會花50港元於電子閱讀。至於香港公共圖書館的電子書借閱服務，逾6成受訪者表示無使用，當中逾3成半人指不知有相關服務。

該學會表示，調查結果反映紙本閱讀和電子閱讀兩者相輔相成，有閱讀習慣的市民以及閱讀時數都正在增加，結果正面。但認為出版業界需加快提供電子閱讀解決方案，以滿足讀者需要；並促政府加強公共圖書館的電子書借閱服務和推廣。至於本月23日是全民閱讀日，該學會與香港出版總會將繼續舉辦「自家慢讀 2021」行動，已邀請一些名人及作家撰寫閱讀心得，將於網上社交平台上發布，並邀請市民參與，一同發文分享閱讀心得。