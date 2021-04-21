荃灣藏雷射筆堵路　廚師罪成准保釋候判

廚師涉嫌於前年11月12日在荃灣堵路及藏有3枝雷射筆，被控在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器兩罪。案件早前於西九龍法院審訊，至今天（21日）他被裁判官裁定罪成，押後至5月5日判刑，期間為他索取背景報告。裁判官准他以原有條件保釋候判。

50歲被告甄偉安，被控於2019年 11 月 12 日，在荃灣沙咀道 239 號外陳列或留下路障，對公眾地方的車輛造成阻礙；以及在同日同地管有3個能發出雷射光束的裝置。控方案情指，當日沙咀道及川龍街交界有約50人堵路、叫囂、指罵警員，導致交通阻塞，其中被告穿着黑色外套站在人群的前排。當他見到30米外的警員便轉身逃走，期間有回頭望警員，惟他在逃跑時跌倒，最終被警方截停，並在其褲袋內搜出黑色口罩、3枝雷射筆及2粒用膠紙封好的電池，即日被警方以非法集結及管有攻擊性武器罪名拘捕。

辯方律師曾質疑拘捕警員的可信性，因他在庭上講出的事發經過和細節，很多都沒有寫在證人供詞上。惟裁判官黃士翔今日裁決時指，當時警方以非法集結罪拘捕被告，沒有詳細記錄當時交通情況不足為奇，認為拘捕警員是誠實可靠的證人。裁判官又指，當日集結人士以非和平方式表達訴求，涉案雷射筆足以構成火災風險，被告將它收藏在褲袋，方便取出，裁定被告有意圖用雷射筆傷人，故判他2項罪名成立。

辯方律師求情指，被告要照顧77歲、患有記憶衰退及高血壓的母親。被告明白藏有攻擊性武器須判即時入獄，但懇請法庭判他最短刑期的監禁，好讓他盡快出獄繼續照顧母親。律師並指控方證據只能證明被告阻街約3分鐘，相對其他案件來說並不算嚴重。