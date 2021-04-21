龍和道遇查被揭藏白電油索帶　年輕廚師罪成

去年5月27日，網民發起大三罷及包圍立法會，以抗議立法會恢復《國歌條例》草案二讀及全國人大常委會審議《港區國安法》。當日一名21歲廚師在中環龍和道被警員截查搜出一樽白電油及一包索帶。該名被捕廚師否認一項管有物品意圖損壞財產罪，早前在東區法院受審，裁判官鄧少雄今日(21日)裁定他罪成，將案件押後至5月11日，等候索取勞教中心、背景及青少年罪犯評估專案小組報告始判刑，期間他須還押候判。

被告戴少烽被控於2020年5月27日，在中環龍和道附近管有一樽白電油及一包索帶，意圖使用作摧毀或損壞財產。控方指被告在當天約上午10時在龍和道，遇見巡警便轉身離開。警員對他截查，結果在其背囊搜出白電油、索帶、防毒面罩、眼罩、手套、生理鹽水及雷射筆等物品，遂將他拘捕。

被告自辯時就稱當日他收到任職地盤工的父親的訊息，稱忘記攜帶工具上班，叫他帶白電油及面罩等物品到中環。途中便遭警員截停拘捕。被告解釋，索帶是用來在他工作的餐廳索緊盛載餐單的籃子；手套及雷射筆等物品則一直放在背囊內，作平日遠足及觀星之用。

不過裁判官直言難以相信其辯解，因被告聲稱更換了手機，竟沒保留當日他與父親的訊息紀錄。而被告住所和工作地點均在荃灣，卻長途跋涉拿白電油等物品到中環給父親。若父親忘記攜帶工具，大可在地盤附近購買或向同事商借，毋須麻煩被告。裁判官又認為，只需2條索帶便足已繫綁餐單籃子，被告亦可在工作地點附近的家品店買到，根本不用整包帶在身上。至於雷射筆，裁判官指被告接受盤問時，連基本星象知識也一無所知，其證供完全互相矛盾，因此裁定被告罪成。