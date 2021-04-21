綠置居及租置貨尾下月一併推售　調查指貨尾單位價格位置具優勢

香港房屋委員會下月推售新一期綠置居啟鑽苑、上期綠置居賣剩的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，以及約800伙的租置屋邨貨尾單位。公屋聯會今(21日)表示正進行調查了解綠表人士的優先意向，目前暫收回約300份問卷。結果發現受訪者對於綠置居及租置公屋單位的取向「相當接近」，雖然鑽石山啟鑽苑屬新樓，不過由於租置公屋價錢較便宜、位於市區較方便等，存一定優勢，料對綠表人士具吸引力。

公屋聯會總幹事招國偉表示，啟鑽苑和租置屋邨投票結果相約，他本以為啟鑽苑屬新樓，會較吸引綠表人士，但因租置貨尾單位呎數較大、價錢較便宜，而且有一定的交通及社區配套，因此料受綠表人士歡迎。

另外，聯會在去年12月成立了「關注公屋重建聯席」，就多條房委會轄下的舊屋邨進行重建方案的研究和倡議，包括約12條屋邨，如石硤尾邨、彩虹邨、南山邨、和樂邨等，期望在9月前公布研究報告。該會副主席梁文廣認為，政府應把握時間重建，例如當新公屋單位已編配及入伙，便無法接收重建戶，於是更難進行拆卸重建，而未能重建的老舊樓宇狀況只會愈來愈差，「依家還未去考慮，未來更難做，更要做維修保養」，變相令重建成本更高。