男生毀飲品店改判更生　官指「裝修」無異私了

去年5月13日大批示威者在各區商場參與「和你唱」活動，多人衝入沙田新城市廣場飲品店「喜茶」大肆破壞。其中一名17歲被捕男學生去年承認刑事損壞罪後，被判200小時社會服務令。惟律政司不滿判刑過輕，申請覆核刑期，上訴庭在上周五（16日）改判他入更生中心。上訴庭今（21日）頒下判詞解釋判決理據，指出此類俗稱「裝修」的破壞行為，其實與俗稱「私了」的傷人行為無異，並指該些人士的行為惡劣需從嚴處理。

上訴庭法官彭偉昌指，原審裁判官溫紹明排除拘禁式刑罰屬原則性犯錯。彭官指本案屬有預謀並有計劃周詳，涉及擔當不同角色的共犯，而且犯罪者遮蓋容貌，事後追查亦不容易，但原審裁判官沒有處理這些因素，而強調「青少年罪犯」改過自新的重要。彭官認為此做法不一般且值得商確，而原審裁判官只索取感化及社服令報告，亦令人覺得法庭有既定看法。

彭官指本案表面上是刑事損壞，但這種俗稱「裝修」的行為，實際上是對不同立場或背景人士肆意攻擊，並帶有仇恨、霸凌、恫嚇和滅聲等特徵及效果，與「私了」無異。就該些行為的惡劣性質及對社會的破壞，法庭必須從嚴處理。

被告一方表示，當日人群的行為旨在「唱歌」及「慶祝特首生日」，彭官認為是完全脫離現實。而本案的案情委實嚴重，原審判刑過於著重被告更生，明顯是原則有錯及不足，必須糾正。