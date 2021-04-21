議員質疑電子消費券成效　促營辦商豁免手續費

政府於新一份財政預算案計劃推出5,000港元電子消費券，市民可透過4家儲值支付工具營辦商領取使用。多名議員今日(21日)在立法會會議上關注電子消費券的廣泛性，以及質疑是否能達致刺激經濟的效用。

議員葉劉淑儀指電子消費券要符合數個條件，包括覆蓋面廣泛，如擴展至街市及街邊攤檔。她相信計劃最後得益者為八達通公司，強調「八達通大股東為港鐵，港鐵大股東則是政府」，八達通一直收取較高昂的交易佣金，認為該公司今次「賺咁大筆生意」，應回饋社會，不要向商戶收費。她又指若消費券分幾期發放，有女士可能不夠錢購買手袋，額外補錢的話則是成功拉動經濟，更開玩笑地指「在場男士記住畀多啲太太」。

飲食界議員張宇人認為政府推出消費券時應禁止市民將其用於網購，因市民或購入非本地品牌。他又認為，最有成效的方法是外出消費，確保市民將消費券用於本地市場，同時要為消費券設時限，免得有市民儲起未有使用。

他又重提去年7月全民派錢時，卻遇上了第3波疫情，政府關閉多個表列處所，飲食業本來準備在7月及8月推出折扣優惠，但市民卻「有錢無地方用」，呼籲食物及衞生局不要重蹈覆轍，當政府發放電子消費券時希望可「高抬貴手」，從錯誤中學習，不要再作一刀切關閉食肆及表列處所。

議員田北辰則建議政府應同時派發現金及消費券，因現金能讓市民即時渡過難關，而消費券則有助刺激經濟。他批評政府於2018年推出的派4,000港元計劃手續繁複，行政費高，又少人受惠。不過，他認為消費券應集中一次過或分兩次派才會有助刺激消費，而不是變成市民的日常生活費津貼。另外，議員鄭松泰形容派發電子消費券是立意不良的政策，強調不會得到好的評價，反問「經濟差時畀少少錢我去買日用品，係咪會快樂呢？」他強調政府「借市民隻手托市」，必定會帶來沉重的交易成本。