11個街市檔位去年因違法遭終止租約　另近8成接警告信後被檢控

本港疫情至今超過一年，公眾街市屢次爆出確診個案，但其衞生問題仍為人詬病。負責管理的食環署表示，在去年有11個檔位因違法而遭終止租約，另又有近8成接獲警告的租戶被檢控。該署指正研究使用消毒機械人在街市進行消毒。

目前，食環署管理轄下97個公眾街市及23個熟食市場，共約1.4萬個出租攤檔，去年疫情肆虐，但多個街市的衞生問題嚴重，經常出現鼠蹤。根據食環署遞交立法會食物安全及環境衞生事務委員會的文件中顯示，該署在2020年，對街市檔戶共發出1,623封警告信、提出1,292宗檢控，佔接獲警告的租戶8成，另更有11個檔位因違反法例或租約條款而終止租約。

食環署表示因應疫情，於所有公眾街市公用地方增設消毒潔手液，在廁所增設感應式座廁除菌液，又在部分街市增設移動式水冷空調機，來加強空氣流通，減低病毒傳播。另又在人流較多的街巿公共地方和設施噴灑抗菌塗層，及研究使用消毒機械人在公眾街市進行消毒的可行性。該署又指有恆常改善溝渠設計去加強防鼠效果，又更換老化喉管、翻新街市廁所。