反修例案檢控慢　議員斥律政司冇心做　促增人手加快處理

本港自前年經歷反修例示威後，逾萬人被捕，至今仍有7,000多宗反修例案件未完成檢控。法律界人士直指律政司司長鄭若驊責無旁貸，直斥律政司檢控緩慢及「冇心做」，促律政司考慮增加人手，加快檢控反修例案件，同時要求盡快進行司法改革，應廢除法官佩戴假髮的過時制度。

執業律師的議員周浩鼎今日(21日)在立法會會議上指出，在前年反修例示威中，有過萬人被捕，但仍然有7,000多宗案件未完成檢控。周建議律政司應考慮增加人手，加快檢控，法庭亦要加開法庭審訊，嚴正執法，做到立竿見影的效果。

另一身兼執業律師的議員何君堯認為律政司檢控緩慢，前年反修例示威中過萬人被捕，至今已近2年，但檢控率仍然極低。對於律政司指需要更多時間查看錄影片等證據，他認為不可接受，重申拖延處理對任何人都沒有好處，無論警方或被捕人士隨時間過去，記憶均會變得模糊，影響最終結果，認為律政司是「冇心做」，促請加快處理案件的進度。

何又認為司法機構並非完美，司法改革是必然且刻不容緩，需與時並進。首先要改革的是廢除法官佩戴假髮，認為法律權威絕對不是靠假髮去彰顯，形容佩戴假髮「好過時」，務必盡快推行改革。他亦提及，鑑於現時有不少新法例，包括《港區國安法》，理應加強法官的培訓，令他們認識社會與國家情況，理解大陸法，否則難以判案。

議員葛珮帆同樣認為律政司檢控緩慢，除加人手提高檢控速度外，亦可考慮外判檢控工作，又認為律政司應就積壓的案件搜證問題，多與警方溝通，而不是一味拖延檢控。至於應否為完成處理萬宗反修例案件設立期限，她認為毋須設期限，以免律政司拖至最後一刻，反之應愈快愈好。在司法機構改革方面，葛形容是問題「多籮籮」，包括應該設立24小時特別法庭處理積壓案件，做到加快審理；同時設立量刑委員會及司法監察委員會，讓市民覺得司法機構並非「無王管」，以鞏固公信力。