私人協約及換地建丁屋恢復申請　前者截至上月尾收30宗申請

丁屋政策的免費建屋牌照、私人協約及換地安排，均受《基本法》保障。地政總署曾因應原訟法庭就小型屋宇政策司法覆核案件頒下的裁決，於2019年4月8日至2021年2月21日期間暫停接受和處理，以私人協約方式及換地方式申請官地興建丁屋的申請。不過自從上訴法庭於今年1月裁定丁屋政策的所有環節均受《基本法》保障，地政總署開始恢復上述私人協約及換地申請，由2月22日至上月31日，前者接獲30宗申請，後者則「零申請」。

小型屋宇政策1972年起實施，批地方式包括以免費建屋牌照方式容許申請人在其私人土地上興建小型屋宇、以私人協約方式批出政府土地，以及以換地方式批准在私人土地或政府土地上建屋。發展局今(21日)回覆立法會議員書面質詢表示，地政總署處理每宗小型屋宇申請個案所需的時間不盡相同，視乎每宗個案的複雜程度。該署會透過與鄉議局的恆常溝通渠道，持續檢視小型屋宇申請的審批情況，按需要研究簡化審批程序以縮短處理時間。

高等法院原訟法庭2019年4月8日就司法覆核案裁決，同月30日作出命令，裁定小型屋宇政策下以免費建屋牌照及換地方式申請在私人土地興建小型屋宇屬《基本法》第40條內的新界原居民合法傳統權益，並合法合憲；但以私人協約及換地方式申請政府土地興建小型屋宇則不屬該等權益。與訟各方均提出上訴，上訴法庭最終於1月13日裁定政府上訴得直。