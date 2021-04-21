威院遺失約50名病人X光片複本教學資料　已通報私隱公署

威爾斯親王醫院發生一宗遺失病人X光片複本事件，一名影像及介入放射科（X光部）駐院醫生於上月28日向一名顧問醫生借閱一箱病人X光片複本教學資料。該駐院醫生於本月8日擬經部門秘書歸還資料，惟秘書當時已下班，醫生將文件箱放在秘書辦公桌旁邊地上，15日向部門秘書查詢是否已歸還資料予顧問醫生時，才得悉秘書並沒有收到文件箱，遂向部門主管通報事件。該批資料涉及約45至50個病人的X光片複本，部分複本上載有病人個人資料，包括姓名和身份證號碼等。

部門初步調查發現，外判清潔承辦商工人曾於本月9日到秘書辦公室進行清潔，並將一個放置於垃圾箱旁的文件箱清走，惟未能確認該文件箱是否存放該批X光片複本，院方經搜查後，亦未能在院內其他地點尋獲該批X光片複本。由於該批用作教學用途的X光片複本於2004年之前拍攝，未有病人的治療因此而受到影響。

該院已將事件透過早期事故通報系統呈報醫院管理局總辦事處及通報個人資料私隱專員公署。相關部門會全面覆檢保留作教學用途的X光片複本，確保相關資料不會載有病人個人資料，以及檢討存放及處理X光片複本安排，避免同類事件再次發生。