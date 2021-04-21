再多2人接種科興疫苗後死亡　專家委員會稱初步評估與疫苗無關

本港再多兩人接種新冠疫苗後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（21日）召開會議，評估接種新冠疫苗的嚴重異常個案，其中一宗新死亡個案涉及一名72歲男子，患有腎衰竭，需要定期洗腎。他本月16日到醫院洗腎時，因突然心臟停頓而離世。他曾於去世前23日（即3月24日）接種由內地研發的科興疫苗。初步臨床評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有證據顯示與接種疫苗有關。

另一宗死亡個案涉及一名92歲男子，患有高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、 缺血性中風、高血脂症及腎功能損害，本月5日離世。他曾於去世前18日（即3月18日）接種科興疫苗。根據初步解剖發現，死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關。本港累計接種疫苗後死亡個案增至19宗。

另外，專家委員會又分析先前兩宗已報道的死亡個案，其中一宗涉及一名58歲男子，有長期吸煙習慣。他本月8日離世，曾於去世前23日（即3月16日）接種科興疫苗。根據初步解剖發現，死因是冠狀動脈病，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關。

另一宗個案涉及一名54歲男子，有吸煙習慣。他於本月18日離世，曾於去世前16日（即本月2日）接種科興疫苗。根據初步解剖發現死者有高血壓心臟病，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關，並需要全面解剖報告以總結其因果關係評估。

專家委員會又指，經審視根據本地的死亡率數據，認為至今並未發現接種疫苗後有不尋常的現象。此外，本月5至18日期間，衞生署接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告。這些個案涉及9男11女，年齡介乎31至71歲。當中12宗曾接種科興疫苗，8宗曾接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為有3宗並非患貝爾面癱，有3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

此外，專家委員會就兩宗與接種疫苗後流產的報告進行因果關係評估。該兩位女子同為32歲，分別因流產及胎兒死亡在醫管局接受治療，專家委員會在檢視相關臨床資料及病理報告後，總結並沒有證據顯示與疫苗接種有關，相關醫院會繼續調查有關胎兒死亡的原因。