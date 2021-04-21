近8成回收中心疑回收量不達標仍獲續約　環團指應增設合約評分制

政府今年力推多項環保政策，其中主力推行社區回收網絡「綠在區區」，並設立「回收便利點」，其前身為社區回收中心，並由原來的營運商營辦，但據指有近8成中心在過去數年回收量並不達標，最差的更不足目標的一半，惟仍獲續約。有環保團體指，政府應在合約加入評分制度，視乎過往機構經驗來釐訂可否獲續約。

據指，在2016至2018年間，19個舊社區回收中心或流動回收站中，只有4間在塑膠回收量中符合合約訂明的要求，其中有一間位於西營盤的回收中心，合約列明每月須回收10.9噸塑膠，惟在2016至18年期間只回收了188.9噸塑膠，即平均每月回收5.25噸，只達目標量48%，是眾多回收中心中最低；另位於灣仔區和南區的兩回收中心，在塑膠回收量上同樣只達目標的55%和74%，代表不達標。雖然政府在合約上列明若不符合最低回收量，政府可根據條款扣減營辦團體的服務費，但據指有未達標的回收中心仍獲續約。

面對環保署在去年重新構建社區回收網絡「綠在區區」，把22個社區回收中心易名為「回收便利點」，其預算由本年度的1.27億港元增至2.29億港元，配合9個「回收環保站」與超過100個「回收流動點」構成「綠在區區」社區回收網絡。綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，政府需要在合約中清楚列明，回收量達標與否應「賞罰分明」，又應加入評分制度，視乎過往機構經驗來釐訂可否獲續約，否則只會浪費公帑。