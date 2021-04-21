新增6處地點納入強制檢測　屯門友愛邨愛暉樓第3度上榜

本港新冠肺炎疫情未止。政府公布，再多6處地方被納入強制檢測，包括3幢住宅大廈及3所小學及幼稚園。其中，屯門友愛邨愛暉樓被第3次納入強制檢測。

新增強制檢測的地點，包括2幢有初步確診個案的住宅大廈，分別是屯門田景路23號新圍苑新碧閣、將軍澳銀澳路1號新寶城第4座；而屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓，雖然曾於本月7及14日先後2次被納入強制檢測，但由於新冠病毒潛伏期有機會較長，該大廈須進行第3次檢測。

另外，中西區般咸道光景台3至6號聖嘉勒小學、中西區般咸道光景台3至6號聖嘉勒小學-幼稚園部，以及藍田麗港城第二期地下迦南幼稚園(麗港城)/迦南幼兒園(麗港城)，由於爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎病徵相似，政府為謹慎起見，將該3間學校亦納入強制檢測。

任何人在本月8日至21日期間，曾身處除愛暉樓外的其餘5個上述地點超過2小時，須於後日(23日)或之前接受檢測。至於愛暉樓，任何人在上月25日至本月21日期間曾身處該處逾2小時，同樣須後日或之前接受檢測。