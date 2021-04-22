東方獻藍圖改革社服令　犯人執垃圾省公帑

本港海洋垃圾氾濫，雖則多年來有不少團體自組義工團到海灘「執垃圾」，但助力有限。東方報業集團深切關注有關問題，早前更獻出藍圖，建議安排被判社會服務令（下稱社服令）的刑事犯清理垃圾以節省公帑。有議員直指有關建議值得參考，令社服令人士可以反思己過之餘，又更貼近回饋社會的判刑原意。

根據社會福利署資料顯示，由2019至2020年度至今年2月底，接受社會服務令及感化服務的監管個案分別有2,015宗及2,724宗，當中前者最少有1,315宗順利完成，39宗未能順利完成；後者則有1,171宗完成，111宗未完成。另外在涉及反修例案件的判刑中，亦有不少被告被判社服令。現時被判社服令人士的工作主要分為事務小組、服務小組和獨立的單件工作，如油漆、木工、簡單維修、園藝、為社區內的長者或殘疾人士等提供服務等。

事實上，坊間過去一直有意見認為執行社服令人士應劃一指定為清潔街道、郊野及海上等垃圾的工作，更能切合其意義。議員葛珮帆表示同意讓有關人士清理垃圾的建議，指海洋垃圾問題近年愈趨嚴重，讓履行社服令人士清潔香港較其他小修小補的工作更有意義，更能協助犯事者改過自新。