港府懶理槍會後山鉛粒遍野　靶碎混泥塞爆雨水渠

香港槍會被揭未妥善處理射擊垃圾釀成環境災難後，去年終在輿論壓力下承諾願意負責清理大欖郊野公園一帶相關垃圾。然而，有關注事件的環保團體和當區區議員近日再度重返現場，發現現場仍遺有數以萬粒計鉛粒及一地靶碎，有人更將靶碎混合泥土塞爆槍會後山範圍內的雨水渠，圖防止射擊垃圾流入引水道。環團批評以垃圾阻擋垃圾的做法本末倒置，擔心雨季來臨無法疏通去水，射擊垃圾仍會沖進引水道，促請政府切勿「歎慢板」，要求督促槍會加快並妥善清理垃圾。

香港槍會位處荃錦公路旁、位於大欖郊野公園緩衝區範圍，本報曾兩度頭版報道揭發緩衝區位置滿布射擊垃圾，慘淪碎靶嶺、膠塞山後，槍會最終承認錯誤，於去年10月在荃灣區議會上，承諾用2至3個月清理現場垃圾。揭發事件的環保團體綠惜地球以及荃灣區議員趙恩來，本月數度重返現場，發現後山的膠塞雖經已清理完畢，水務署亦在山坡上加設藍色標示擋板作搜證之用，但在一些非顯而易見的位置，垃圾污染依然嚴重，例如引水道的空地中植物即使被鏟走，但泥土中依然有數之不盡的鉛粒，反映鉛粒深陷泥土，重金屬污染嚴峻，而後山位置飛靶碎片也顯而易見，顯示清理工作甚為馬虎。

最離譜的是，槍會範圍內後山山坡原有闊30厘米、深30厘米，長約30至40米的雨水渠，接駁城門引水道，用作疏通雨水。然而，近日所見，水渠中段約20至30米，被靶碎等射擊垃圾塞滿，前端及末端亦見有大石堵塞，懷疑是人為所造，推測是防止射擊垃圾流入引水道。綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝批評做法本末倒置，理應清走垃圾，現時卻以垃圾阻擋垃圾流走，擔心雨季來臨無法疏通去水，射擊垃圾仍會沖進引水道；趙恩來則譴責地政總署在監督上「歎慢板」，變相縱容香港槍會推卸責任，並擔心徹底除污及化驗受污染泥土的工作會遙遙無期。

地政總署回覆指，荃灣葵青地政處自去年9月起曾多次向槍會發信要求清理及預防，香港槍會曾回覆指，已暫停於用地內進行飛靶射擊活動，並加建圍欄以防止其射擊殘餘物流出槍會範圍，亦已安排承辦商清理射擊殘餘物。地政處於今年2月中及3月中曾進行跨部門巡查，確認槍會曾進行清理工作，惟於相關地段內及附近山坡仍發現射擊殘餘物。槍會表示在完成清理工作後進行泥土檢測，並已提交初步土壤檢測方案及聯絡認可化驗所，稍後會再提交詳盡土壤檢測方案。地政處於本月初再去信槍會，要求槍會提交確實的清理射擊殘餘物及泥土檢測時間表，正待槍會回覆。至於有關雨水渠懷疑被堵塞或加入疑似凝固劑的情況，處方會作進一步調查。

水務署回覆指，除定期巡查外，該署最近已在香港槍會範圍外的政府土地相關位置完成清理射擊殘餘物的工作，並在部分位置加設藍色標示，以監察槍會是否仍有射擊殘餘物流出時，方便定位及作出比較。就香港槍會範圍內水渠疑被堵塞的情況，該署會與相關部門配合，以跟進該情況會否對相關的集水區造成影響 。

環保署回覆指，2019年及2020年共有2個團體曾表示關注香港槍會及鄰近地段有射擊殘餘物，但並無接獲其他投訴個案；漁農自然護理署表示，相關部門今年初再次到現場視察，發現現場仍有射擊殘餘物，但數量比清理前少，已要求該會加緊進行清理工作並提供清晰時間表；警務處則表示，就射擊會相關的管有權牌照條款及條件中規定，持牌人須妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分。如發現違例，警方會採取適當的行動。

香港槍會截稿前未有回覆。