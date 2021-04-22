衞署拒發免打第2針疫苗證明　新冠肺炎康復者憂無法外遊

政府專家早前建議，新冠肺炎康復者只需接種1劑新冠疫苗。東網接到新冠肺炎康復者報料，指其本月中欲接種第2劑疫苗時，登記系統及接種中心均沒有查詢他是否康復者，直至他主動提起，對方才向他解釋康復者接種1針已足夠，惟沒有為他提供康復者接種證明。他坦言覺得當局做法「唔嗲唔吊」，憂慮如無法提供證明，未來將無法享受「疫苗氣泡」的放寬防疫措施，亦無法持「疫苗護照」外遊。

市民陳先生去年8月份確診，屬源頭不明個案，早前康復出院後，於今年3月18日到九龍灣體育館接種中心接種了首劑由內地生產的科興疫苗。至3月底，內地國家衞生健康委員會頒布建議指，如康復者在康復不足6個月已接種1劑科興疫苗，則不需要額外接種另1劑；本港衞生署亦向醫生發出相關指引。

不過，陳先生上周四按登記安排，到由衞生署營運的中央圖書館接種中心打第2劑疫苗時，工作人員未有詢問或查看他是否康復者，待陳先生主動談及他曾染疫並已接種1劑疫苗，工作人員遂叫他向當值醫生查詢。當值醫生其後以署方發出的指引為由，拒絕為陳先生接種第2劑疫苗，但未有為他提供任何接種證明，而陳先生的針卡亦無標示他是康復者，且仍顯示他僅接種了1劑疫苗。不過，政府其後卻傳短訊予陳先生，提醒他未接種第2劑疫苗。

陳先生批評，接種疫苗過程兒戲，坦言有可能其他康復者已接種兩劑疫苗，斥指引令人無所適從。他又引述當值醫生指，康復者只需接種1針疫苗是香港規定，國際間仍未有共識，憂慮如未來開通疫苗護照，外國會否承認此做法。