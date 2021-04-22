東方日報A1：黎智英李柱銘何俊仁　厚顏上訴謀甩身

涉嫌違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，剛於上周五分別因組織和參與前年8月18日和8月31日的兩宗非法遊行案而留下案底，被判監合共14個月，另外9人也因在該兩宗案件罪成而留下案底，並分別被判即時監禁或緩刑。其中李柱銘和何俊仁雖然獲准緩刑，但他們仍然與官司纏身的黎智英一同入稟上訴庭提出上訴，而黎智英同時就上述兩案提出減刑申請。

就8‧18案，黎智英、李柱銘與何俊仁否認組織及參與未經批准集結兩罪，他們經審訊後被區院法官胡雅文裁定兩項罪名都成立。黎智英在該案被判即時監禁12個月；李柱銘被判監11個月，但緩刑24個月；何俊仁則被判監12個月，但緩刑24個月。3人都就該案提出上訴，要求撤銷他們的定罪，黎智英亦同時要求減刑。其餘6名在該案罪成的被告包括李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、區諾軒及梁耀忠，他們分別判監8至18個月不等，吳靄儀和梁耀忠獲准緩刑。

法官胡雅文在8‧18案判刑時表示，自2019年6月開始，香港社會出現動盪，不少遊行即使起初和平，後來也逐漸演變成暴力衝突，眾被告在此情況下，仍然無視警方反對，帶頭組織及參與該次遊行，是直接挑戰警方，亦挑戰法律及公共秩序。雖然該次遊行和平結束，但眾被告的行為無疑帶來潛在暴力風險，嚴重影響交通，判監是唯一合適判刑選項。

至於8‧31案，黎智英、李卓人及楊森，承認參與未經批准集結罪。法官胡雅文斥責他們3人明知故犯，又指他們的行為會引來公眾參與，使公眾誤以為參與未經批准集結不用負上刑責。黎智英在該案被判即時監禁8個月，其中兩個月刑期與8‧18案的刑期分期執行，兩案合共判監14個月。黎智英認為該案判刑過重，提出上訴要求減刑。

除了上述兩宗非法遊行案外，黎智英還涉及另外5宗案件。他被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結，該案將於5月17日在區院開審，而他被控於2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結的案件，將於6月11日再提訊。

另外，黎智英涉嫌隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款的欺詐案，將於5月6日在區院提訊。他被控違反《港區國安法》的案件，則將於6月15日再提訊。最後，他被控於2017年6月4日刑事恐嚇東方集團記者的案件，雖然裁判法院於去年判他無罪，但律政司已就脫罪裁決提出上訴，案件將排期審理，暫時未有聆訊日期。

案件編號：CACC 84,85/2021

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